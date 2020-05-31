31.05.2020 - 14:34 | | İHA
Foça’da kaza! 2 kişi feci şekilde can verdi
İzmir’in Foça ilçesinde, bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Eski Foça ile Yeni Foça arasındaki sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, 35 ALT 633 plakalı motosikletin sürücüsü Andaç Akten (30), sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet, ardından hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Andaç Akten (30) ile Efe Hakan Tuzcu (28) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonucu yaşamını yitiren Akten ile Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kuryelikten milyonerliğe uzanan hikaye! Milli Piyango bileti...Antalya’da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango’nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, o gün yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Son parasıyla bilet aldığını belirten Tokmak, milyoner olduğunu bilmediği gün olduğu gün “Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gelmiştim ve simit mi yoksa sigaramı alayım diye çok düşündüm. Telefonumdan bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim” dedi.