MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Foça’da kaza! 2 kişi feci şekilde can verdi
ABONE OL
31.05.2020 - 14:34 | | İHA

Foça’da kaza! 2 kişi feci şekilde can verdi

İzmir’in Foça ilçesinde, bir motosikletin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Foça’da kaza! 2 kişi feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Eski Foça ile Yeni Foça arasındaki sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, 35 ALT 633 plakalı motosikletin sürücüsü Andaç Akten (30), sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet, ardından hızla yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Andaç Akten (30) ile Efe Hakan Tuzcu (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonucu yaşamını yitiren Akten ile Tuzcu'nun cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Kuryelikten milyonerliğe uzanan hikaye! Milli Piyango bileti...Antalya’da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango’nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet etiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, o gün yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Son parasıyla bilet aldığını belirten Tokmak, milyoner olduğunu bilmediği gün olduğu gün “Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gelmiştim ve simit mi yoksa sigaramı alayım diye çok düşündüm. Telefonumdan bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

18 altı sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman, saat kaçta sokağa (dışarı) çıkacak?

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

2. dönem AÖL sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları hangi tarihlerde?

2. dönem AÖL sınavı ne zaman? Açıköğretim sınavları hangi tarihlerde?

Sıradaki Haber