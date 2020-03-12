12.03.2020 - 11:24 | | DHA
Forkliftin altında feci şekilde can verdi!
Kırşehir’de, lastik fabrikasında çalışan Rahmi Mamak (35), kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalarak, yaşamını yitirdi.
İş kazası, dün akşam Kındam Mahallesi'nde bulunan lastik fabrikasında yaşandı. Forklift operatörü olarak çalışan Rahmi Mamak'ın kullandığı araç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Aracın altında kalan evli ve 2 çocuk babası Rahmi Mamak, yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya gelen ambulans ileKırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Mamak, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul’un göbeğinde “bonzaili” sürücü dehşeti: Polis zor anlar yaşadıŞişli’de uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Yardıma koşan vatandaşlar araç içerisinde sıza sürücünün yaralı olduğunu düşünerek ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, sürücünün uyuşturucu madde etkisinde olduğunu belirledi. Bir türlü ayılmayan ve polise zor anlar yaşatan sürücü, hastaneye sevk edildi.Olay, dün öğle saatlerinde Şişli İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde 34 PE 6799 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Cüneyt A.(46), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki kapalı kasa minibüse çarparak durabildi. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, otomobilin içerisindeki Cüneyt A.’nın kötü durumda olduğunu görünce yaralandığını sanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sızan sürücüde herhangi bir yara olmadığını fark etti.