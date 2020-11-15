Formula 1'i kim kazandı, şampiyon kim? Lewis Hamilton kimdir, maaşı ne kadar, boyu kaç ve kaç yaşında?

Lewis Hamilton kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. Formula 1'de Türkiye Grand Prix'ini kazanan Lewis Hamilton oldu. Nefes kesen yarışta birinci olan Lewis Hamilton ile ilgili detaylar araştırılıyor. İşte Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton ile ilgili ayrıntılar...

LEWİS HAMİLTON KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Lewis Carl Hamilton 7 Ocak 1985 tarihinde doğdu. 2006 yılında GP2 serisinde büyük başarı göstererek şampiyon olup ardından McLaren takımı'na transfer olmuştur.2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında pilotlar şampiyonluğuna ulaştı. 174 cm boyundadır.

Daha 9 yaşındayken Mercedes-Benz Genç pilot yetiştirme programını imzalayan pilot. Formula Renault, Formula 3, GP2 serilerinde şampiyonluğa ulaşmıştır. Formula 1 kariyerinin ilk dokuz yarışında kürsüye çıkmayı başaran McLaren Mercedes takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinde elde ettiği ikincilik sonrası, ilk dokuz yarışında da podyuma çıkarak tarihe geçmiştir. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri Formula 1 kariyerinin ilk yılında birinci olarak büyük başarı göstermiştir 2007 yılında 1 puan farkla 109 puanla Formula 1 sezonunun ilk yılında ikinci olmayı başarmıştır.

2012 sezonu ortalarında Vodafone McLaren Mercedes'ten ayrılacağı spekülasyonları ortaya çıkmasıyla birlikte 28 Eylül 2012 tarihinde Mercedes GP ile 3 senelik anlaşma imzaladığı açıklanmıştır.

2014 Formula 1 sezonunda kariyerinin 2.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2015 Formula 1 Sezonunda da 3.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır

2016 Formula 1 sezonunda ise takım arkadaşı Nico Rosberg ile girdiği şampiyonluk savaşını ise son yarışa taşımasına rağmen sezonu 2.olarak tamamlamıştır.

Hamilton 29 Ekim 2017 tarihinde koşulan Meksika GP'sini 9. olarak tamamlayarak 2017 Formula 1 Dünya Pilotlar Şampiyonluğunu sezon tamamlanmadan 2 yarış önce ilan etmiştir ve 4.Pilotlar şampiyonluğuna ulaşmıştır.[1]

2018 Formula 1 sezonunda ise Scuderia Ferrari'den Sebastian Vettel ile girdiği şampiyonluk savaşını kazanarak 5.Pilotlar Şampiyonluğuna ulaşmıştır.

2019 Formula 1 sezonunda ise zorlanmadan takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde 6.Pilotlar Şampiyonluğunu kazanmıştır.

2020 Portekiz Grand Prix'de Schumacher'in kırılamaz denilen 91 yarış kazanma rekorunu krımıştır.

2020 SIRALAMASI AÇIKLANDI

2020 Formula 1 Dünya Şampiyonasının 14üncü ayağı DHL Türkiye Grand Prix'sinde sıralama belli oldu.

Sıralama şu şekilde:

1 - Lewis Hamilton (Mercedes)

2 - Sergio Perez (Racing Point)

3 - Sebastian Vettel (Ferrari)

4 - Charles Leclerc (Ferrari)

5 - Carlos Sainz (McLaren)

6 - Max Verstappen (Red Bull)

7 - Alexander Albon (Red Bull)

8 - Lando Norris (McLaren)

9 - Lance Stroll (Racing Point)

10 - Daniel Ricciardo (Renault)

11 - Esteban Ocon (Renault)

12 - Daniil Kvyat (AlphaTauri)

13 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

14 - Valtteri Bottas (Mercedes)

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

16 - George Russell (Williams)

YARIŞ DIŞI - Kevin Magnussen (Haas)

YARIŞ DIŞI - Romain Grosjean (Haas)

YARIŞ DIŞI - Nicholas Latifi (Williams)

YARIŞ DIŞI - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)