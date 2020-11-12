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12.11.2020 - 22:18 | | AA

Formula 1'in 'donut'u Türkiye'de 'simit' adını alacak

İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Formula 1'de "donut" olarak adlandırılan hareketin Türkiye'de "simit" adıyla anılması önerisine "olur" verdi

İletişim Başkanlığı, Red Bull Türkiye'nin Formula 1'de "donut" olarak bilinen hareketin Türkiye'de "simit" şekilde adlandırılması önerisine yanıt vererek, "Bu harika bir fikir Red Bull Türkiye, Türkiye'de bu hareketin adı bundan böyle 'simit' olsun" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 13-15 Kasım'da Intercity İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Red Bull Türkiye resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunuldu.

Ankara'da trafik kazasıAnkara'nın Altındağ ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
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