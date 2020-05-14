Fransa'da corona tedavisi gören anne- babası için yardım istedi!

Uşak'tan 25 yıl önce Fransa'nın Metz şehrine çalışmak için giden, 2 çocuklu ve emekli inşaat ustası Muammer ile eşi Nahide Eyvaz çiftinde, corona virüs tespit edildi. Nahide Eyvaz 1,5 ay, eşi Muammer Eyvaz ise 1 ay önce Metz şehrindeki hastanede tedaviye alındı. Tedavileri süren Eyvaz çifti, Türkiye'ye dönmek isterken, Cuma Ali Eyvaz, anne ve babasının ülkeye getirilmesi ve tedavilerine burada devam edilmesi için konsoloslukla irtibata geçti. Yetkililerden gelecek cevabı beklediklerini söyleyen Eyvaz, anne ve babasının zor durumda olduğunu belirterek, zaman zaman internet üzerinden görüşüp, hasret giderdiklerini söyledi.

'TÜRKİYE'DE HASTANELER ÇOK İYİ'

Görüntülü konuşma sırasında zaman zaman duygulanıp, gözyaşı döktüklerini belirten Cuma Ali Eyvaz, yaşadıkları sıkıntıları anlatan bir video gönderdi.

Anne ve babasının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu belirten Eyvaz, "Annem oksijene devamlı bağlı kalacak. Babam ise daha yoğun bakımdan yeni çıktı. Onunla da konuşabildim. Babam Cumhurbaşkanı'mıza selam söylememi istedi. Durumlarının kötü olduğunu anlatmamı istedi. Türkiye'den yardım bekliyorlar. Sağlık Bakanı'mızdan olumlu veya olumsuz bir cevap bekliyoruz. Müracaat ettik konsolosluğa ama her sorduğumuzda bize 'değerlendirmede' deniliyor. İnşallah sesimiz duyulur. Annem ve babamın daha iyi olmaları için tedavilerinin Türkiye'de devam etmesini istiyoruz. Ne olur yardım edin. Annem ve babam zor durumdalar. Türkiye'de çok iyi hastaneler var, birisinde tedavilerinin sürmesini istiyorum. Ne olacaksa da vatanımızda olsun. Buradan Cumhurbaşkanı'mıza, Sağlık Bakanı'mıza ve Türk milletine selamlarımızı iletiyorum" dedi.