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09.04.2020 - 17:49 | | DHA

Fransa'ya götüreceklerdi! 1 TIR maske Edirne’de ele geçirildi

Edirne’nin İpsala Sınır Kapısı'nda, bir TIR'da yapılan kontrollerde, Fransa'ya götürülmek üzere ihracatı ön izne bağlı olan 767 bin korucuyu tıbbi maske ile dezenfektanlar ele geçirildi.

Fransa'ya götüreceklerdi! 1 TIR maske Edirne’de ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, corona virüs salgını nedeniyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatını ön izne bağlı mallar listesine dahil etti. Edirne'nin İpsala ilçesinden Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na gelen Romanya plakalı TIR'ı kontrol eden gümrük görevlileri, içinde sargı bezi bulunduğu beyan edilen TIR'da, ön izin alınmadan Fransa'ya götürülen 767 bin koruyucu tıbbi maske, 12 bin adet anti bakteriyel ıslak mendil, 4 bin 80 adet anti bakteriyel el dezenfektanı ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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