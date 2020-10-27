Fransız malları nelerdir? Fransız malları neden boykot ediliyor, ürünlerden hangileri Fransa'ya ait? İşte yiyecek - gıda - kozmetik - otomobil - giyim - inşaat markaları...

Fransa'da her geçen gün artan İslam düşmanlığı karşısında ilk olarak Katar, Ürdün Kuveyt gibi ülkelerde bazı market raflarından kaldırılan Fransız mallarının ardından Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan halkıma sesleniyorum Fransız mallarını almayın çağrısında bulundu. Vatandaşlar arasında ise Fransız malları nelerdir, hangileri soruları artış göstermeye başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ırkçı açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu:

"Hıristiyan dünyasına, Musevilere sesleniyorum. Bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir. Biz ona da sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde Musevilere de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Hıristiyanlara yönelik bir şiddet varsa oraya da sahip çıkalım. Buradan dünya liderlerine sesleniyorum.

Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın."

FRANSIZ MALLARI NELERDİR?

Süpermarket: Gima, Dia Endi

Yoğurt: Yoplait

Şişe Suyu: Perrier, Evian

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Oto Yedek Parça: Valeo

Otomobil: Peugeot, Citroen

Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome

Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene

İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem

Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi

Tıraş Bıçağı : BIC

Çakmak: BIC, Cartier

Kırtasiye: BIC, Sheaffer

Spor Ekipmanı: Le coq sportif

Motosiklet, Bisiklet: Peugeot