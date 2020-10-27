Fransız malları nelerdir? Fransız malları neden boykot ediliyor, ürünlerden hangileri Fransa'ya ait? İşte yiyecek - gıda - kozmetik - otomobil - giyim - inşaat markaları...
Dün son dakika haberleri arasında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Fransız markaları ve ürünlerine yönelik boykot çağrısının ardından vatandaşlar meraklandı. Fransız malları nelerdir, Fransız malları neden boykot ediliyor soruları yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Peki Fransa'ya ait ürünler hangileri? İşte yiyecek - gıda - kozmetik - otomobil - giyim - inşaat markaları...
Fransa'da her geçen gün artan İslam düşmanlığı karşısında ilk olarak Katar, Ürdün Kuveyt gibi ülkelerde bazı market raflarından kaldırılan Fransız mallarının ardından Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan halkıma sesleniyorum Fransız mallarını almayın çağrısında bulundu. Vatandaşlar arasında ise Fransız malları nelerdir, hangileri soruları artış göstermeye başladı. İşte konuya ilişkin detaylar...
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ırkçı açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu:
"Hıristiyan dünyasına, Musevilere sesleniyorum. Bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir. Biz ona da sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde Musevilere de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Hıristiyanlara yönelik bir şiddet varsa oraya da sahip çıkalım. Buradan dünya liderlerine sesleniyorum.
Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın."
FRANSIZ MALLARI NELERDİR?
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Evian
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak: BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot