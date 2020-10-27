Fransız malları ve ürünleri nelerdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik boykot çağrısının ardından vatandaşlar Türkiye'de satılan Fransız malları ve ürünleri nelerdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Fransa'da son yıllarda başlayan İslam düşmanlığı her geçen gün artmaya devam ederken ülkede yaşanan son gelişmeler bardağı taşıran son damla oldu. İslam karşıtı söylemleri ile müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ırkçı açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Cunhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Fransız mallarını almayın çağrısında bulundu.

Hıristiyan dünyasına, Musevilere sesleniyorum. Bizim dinimizde Hıristiyan olmak suç değildir. Biz ona da sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde Musevilere de sahip çıkıyoruz. Fransa'da Hıristiyanlara yönelik bir şiddet varsa oraya da sahip çıkalım. Buradan dünya liderlerine sesleniyorum.

(Boykot çağrısı)

Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın.

İŞTE FRANSIZ MARKALARI VE FRANSIZ ÜRÜNLERİ!

Süpermarket: Gima, Dia Endi

Yoğurt: Yoplait

Şişe Suyu: Perrier, Evian

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Oto Yedek Parça: Valeo

Otomobil: Peugeot, Citroen

Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome

Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene

İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem

Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi

Tıraş Bıçağı : BIC

Çakmak: BIC, Cartier

Kırtasiye: BIC, Sheaffer

Spor Ekipmanı: Le coq sportif

Motosiklet, Bisiklet: Peugeot