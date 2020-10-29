Fransız markaları ve malları listesinde neler var? Fransız ürünleri neden boykot ediliyor?
Fransız mallar ve markaları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. Peki Fransız malları neden boykot ediliyor? İşte Fransız markaları ve malları...
Fransız malları neden boykot ediliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısı sonrasında Fransız mallar ve markalarının neler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Fransız markaları ve malları nelerdir?
FRANSIZ MALLARI VE MARKALARI NELERDİR?
Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Evian
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak: BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
FRANSIZ MALLARI NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ırkçı açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu:
Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın."