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29.10.2020 - 15:25 |

Fransız markaları ve malları listesinde neler var? Fransız ürünleri neden boykot ediliyor?

Fransız mallar ve markaları gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. Peki Fransız malları neden boykot ediliyor? İşte Fransız markaları ve malları...

Fransız markaları ve malları listesinde neler var? Fransız ürünleri neden boykot ediliyor?

Fransız malları neden boykot ediliyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısı sonrasında Fransız mallar ve markalarının neler olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Fransız markaları ve malları nelerdir?

FRANSIZ MALLARI VE MARKALARI NELERDİR?

Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter

Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome

Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton

Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic

Süpermarket: Gima, Dia Endi

Yoğurt: Yoplait

Şişe Suyu: Perrier, Evian

Oto Yedek Parça: Valeo

Otomobil: Peugeot, Citroen

Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase

Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau

Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy

Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest

Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avene

İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem

Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi

Tıraş Bıçağı : BIC

Çakmak: BIC, Cartier

Kırtasiye: BIC, Sheaffer

Spor Ekipmanı: Le coq sportif

Motosiklet, Bisiklet: Peugeot

FRANSIZ MALLARI NEDEN BOYKOT EDİLİYOR?

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın ırkçı açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu:

Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor. Buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın."

Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.
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