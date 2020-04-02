02.04.2020 - 15:37 | | AA
Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarparak durabildi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi.
Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.
TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Corona virüs hastaneye girmeden triaj çadırlarında teşhis edilecek!Türkiye'de hastanelere corona virüs şikâyeti ile başvuran hastaları, diğer sağlık problemleri olan hastalardan izole etmek ve virüsün yayılmasını önlemek için oluşturulan triaj çadırları hastane bahçelerine kurulmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan çalışma Bursa'daki bir çok hastanede tamamlandı.