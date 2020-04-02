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02.04.2020 - 15:37 | | AA

Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarparak durabildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde freni boşalan TIR, çok sayıda araca çarparak durabildi.

Freni boşalan TIR çok sayıda araca çarparak durabildi
TIR dehşeti! Çok sayıda araca çarpıp durabildi
TIR dehşeti! Çok sayıda araca çarpıp durabildi
TIR dehşeti! Çok sayıda araca çarpıp durabildi
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Alınan ilk bilgilere göre, Hatay-Belen kara yolundan İskenderun istikametine seyir halindeki TIR'ın freni, Denizevleri kavşağı yakınlarında boşaldı.

TIR yoldaki birçok araca çarparak dururken, kazada yaralılar olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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