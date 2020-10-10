Freni boşalan traktör şarampole yuvarlandı, sürücü atlayarak kurtuldu

Kaza, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen Cemil Aksu (65) yönetimindeki 17 PA 603 plakalı traktörün freni boşaldı. Aksu, hızla ilerleyen traktörün üzerinden atladı. Tarktör şarampole yuvarlanırken, Cemil Aksu yaralandı. Aksu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Adana'da silahlı saldırıAdana'da kimliği belirsiz kişiler, pusu kurup, restorandan çıkan Volkan T.'ye tabanca ve pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Silahlı saldırıda Volkan T. ağır, restoranda müzisyen olarak çalışan Osman S. hafif şekilde yaralandı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı