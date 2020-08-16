Fuarcılıkta, kriz fırsata çevrilecek

Koronavirüs nedeniyle etkilenen alanların başında fuarcılık, kongre ve etkinlik sektörlerini tanımlayan MICE (Meetings, Incentives, Congress, Events & Exhibitions) endüstrisi geliyor. Turizmde elde edilen gelirde önemli bir paya sahip olan MICE endüstrisi, pandemi nedeniyle dünya genelinde durma noktasına geldi. Binlerce firma ve alt tedarikçisiyle birlikte Türkiye’de 120 binden fazla kişiye iş imkânı sağlayan ve toplamda 500 bin ile 600 bin kişiyi etkileyen sektör, 1 Eylül’den itibaren faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor.

‘2023’te lider olabiliriz’

MICE endüstrisinden 16 sivil toplum kuruluşu ve bir platformun temsilcileri bir araya gelerek sektörün sorunları, beklentileri ve geleceği hakkında bir toplantı düzenledi. Basın toplantısında söz alan Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, pandemi sebebiyle dünyada MICE turizminin yapılamadığını ve bu anlamda tüm destinasyonların eşitlendiğini ifade etti. Kurt, “İyi bir pazarlamayla İstanbul’u dünyanın uluslararası fuar, kongre, etkinlik merkezi haline getirmek ana hedefimiz. Gerekli devlet desteğini almamız halinde 2023 yılında Türkiye, uluslararası alanda MICE sektöründe lider ülkeler arasında ilk sıralarda olacaktır” diye konuştu.

Sürekli ertelenen fuarların 1 Eylül 2020’de başlayacağının güçlü biçimde ifade edilmesi gerektiğini kaydeden Kurt, ayrıca kongre, toplantı ve etkinliklerin güvenle yapılabileceği konusunda ilgili bakanlıkların irade beyanında bulunmasının, tereddüt halindeki katılımcı ve ziyaretçilere cesaret kazandıracağını söyledi. Kurt, sektörün beklentilerini şöyle sıraladı: “Kısa Çalışma Ödeneği’nin 2020 sonuna kadar devam ettirilmesi, asgari ücret teşviğinin salgının etkileri geçene kadar iki katına çıkarılması, ertelenen kredi borçlarının yeniden yapılandırılması, kredi desteği sağlanması, SGK, KDV, muhtasar ödemeleri ile 2019 ve 2020 yılları kurumlar vergisi ve gelir vergisi tahakkukları ödemelerinin en az 1 yıl olmak üzere ertelenmesi ve ödemelerin takip eden yıldan itibaren yapılandırılması gerekmektedir.”

Her ilgiye göre fuar var

İnşaattan modaya, kitaptan tarıma pek çok sektör, fuarlar için hazırlanıyor. Eylül’de başlayacak fuarların ilki pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı olacak. 2-5 Eylül’de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacak olan ve 7 ülkeden 89 firma, 150 markanın katılımı kesinleşen fuar, yeni nesil fuarcılık uygulamalarıyla zenginleştirilecek.

Endüstriyel reklam ve dijital baskı dünyasını her yıl bir araya getiren SIGN İstanbul ise 22’nci kez kapılarını açacak. Fuar, 17-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Kitapseverler buluşacak

Yüzlerce yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımının beklendiği 39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda da dokuz gün boyunca etkinliklerde ve imza günlerinde yazarlar, okurlarıyla buluşacak. 31 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında TÜYAP’ta düzenlenecek fuarın bu yılki Onur Yazarı Nazlı Eray olacak. Fuarın teması da “Kitabın Büyülü Dünyası” olarak belirlendi. Ayrıca 21-29 Kasım’da da Mersin CNR Kitap Fuarı düzenlenecek.

Çiftçilerden inşaatçılara

Çiftçiler, kooperatifler, tarım kuruluşları ve üniversitelerin katılımına açık birçok tarım fuarı da yapılıyor. Fuarlarda tarım makineleri, organik tarım, ilaçlama, tarım teknolojileri gibi farklı alanlardan yüzlerce şirket stant açıyor. Bunlardan Konya Tarım Fuarı 8-12 Eylül’de, Samsun Tarım Fuarı 16-20 Eylül’de, Eskişehir Tarım Fuarı 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri sektörlerinde yenilik ve trendlerin sergilendiği WoodTech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ise 10 - 14 Ekim 2020’de İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bursa’da da Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları ile Bursa Tarım fuarları 20-24 Ekim’de yapılacak. Sera-Bahçe ve Tarım fuarları ise 11-15 Kasım’da Adana’da ziyaretçileri bekliyor.

İnşaat mühendisleri, mimarlar, müteahhitler, gayrimenkul yatırım ortakları, yapı marketlere yönelik de birçok fuar düzenleniyor. Kayseri Kapı, Pencere, Cam Teknolojileri ile Kayseri İnşaat fuarları 22-25 Ekim’de yapılacak. Bursa’da ise 4-7 Kasım’da Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı, ziyaretçilerle buluşacak. Yapı malzemeleri, inşaat teknolojileri, inşaat makinelerine dair her şeyin olacağı Eskişehir İnşaat Fuarı ise 12-15 Kasım’da gerçekleştirilecek.

Modanın kalbi

Moda, güzellik, kozmetik, medikal estetik cihaz ve ekipmanları için ise CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 10-13 Eylül’de açılıyor. Fuar, 25 bin profesyonel katılımcıyı, 500’ün üzerinde markayla buluşturacak.

Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı 30 Eylül-3 Ekim 2020’de, 63’üncü kez düzenlenecek. Fuarlar, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri Fuarı da 3-6 Ekim 2020’de CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde, 10. Mersin Evlilik ve Çeyiz Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Hibrit dönem

Koronavirüs sonrası fuarlarda teknoloji kullanımı da arttı. Hatta bazı fuarlar tamamen online yapılacak. Öte yandan düzenlenecek bazı fuarlarda kartvizit değişimi yerine karşı tarafın yaka kartını okutan QR kodu ile kişisel bilgileri almak mümkün olacak. Ayrıca hibrit fuar dönemiyle dünyanın farklı bölgelerinde olup fuarlara gidemeyen katılımcılar online toplantılarla görüşmeler yapabilecek. Bunun yanı sıra fuarların dijital uygulamalarıyla yıl boyu iş bağlantıları da sunulacak. Böylelikle katılımcılar, fuar dönemi dışında da yıl boyu ürünlerini sergileme ve iş bağlantısı yapma imkânı elde edecek; ticaret, seyahat engellerine de takılmayacaklar.