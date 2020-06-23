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23.06.2020 - 13:37 | | DHA

Fuhşun şifresi ortaya çıktı! Apartmanda elektrik var

Konya ve Çankırı'da polisin düzenlediği operasyonda, yabancı uyruklu kadınları, fuhşa zorladıkları öne sürülen 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhuş için kendilerine ulaşanlara, 'Apartmanda elektrik var' veya 'Apartmanda elektrik yok' diyerek mesaj verdikleri ortaya çıktı.

Fuhşun şifresi ortaya çıktı! Apartmanda elektrik var

 

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladıkları ve fuhşa yer temin ettikleri öne sürülen şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis, bu sabah saatlerinde Konya ve Çankırı'da daha önce belirlenen 17 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2'si kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Fuhşa zorlandığı belirlenen yabancı uyruklu kadınlar da sınır dışı edilmek için yakalanıp, emniyete götürüldü.

Şüphelilerin kendilerine fuhuş için ulaşanlara 'Apartmanda elektrik var' veya 'Apartmanda elektrik yok' ifadelerini kullanarak, kadınları gönderebileceklerine dair mesaj verdikleri ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

 

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