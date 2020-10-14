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14.10.2020 - 16:11 | | DHA

Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Bursa'da fuhuş için anlaştığını öne sürdüğü Nazan Kırkgöz'ü boş arazide tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Yusuf Mıcık ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Mıcık (55),, iddiasına göre Nazan Kırkgöz  (30) ile fuhuş için anlaştı. İkili, Mıcık'a ait otomobille boş araziye gitti. Yine Mıcık'ın iddiasına göre, boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söylediği Nazan Kırkgöz, otomobildeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı.

Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'a ateş etti. Karnından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içinde kalırken, Mıcık otomobile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, Nazan Kırkgöz'ün cansız bedenini buldu. Evinde yakalanan Yusuf Mıcık, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa 14’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek' suçundan yargılanan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık, karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. 

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'BERAATİMİ İSTİYORUM'

Cumhuriyet savcısının müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediği tutuklu sanık Yusuf Mıcık, son sözünde, “Kaza sonucu oldu. Nazan’ı öldürmek istemedim. Üzgünüm, beraatimi istiyorum” dedi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, Yusuf Mıcık’ı önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezayı ‘haksız tahrik’ indirimiyle 18 yıla, ‘iyi hal’ indirimiyle de 15 yıla indirdi.  

Fuhuş için anlaştığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis

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