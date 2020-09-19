MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladı! Sinir krizi geçirdi
ABONE OL
19.09.2020 - 14:45 | | DHA

Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladı! Sinir krizi geçirdi

Bursa'da M.S. (32), internetten tanışıp fuhuş için buluştuğu B.Ş.'yi (25) trans birey olduğunu fark edince bıçakla hafif yaraladı. B.Ş. ile olayın ardından sinir krizi geçiren M.S., hastanede tedaviye alındı.

Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladı! Sinir krizi geçirdi

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. M.S., sosyal medyadan tanıştığı B.Ş. ile fuhuş için anlaşıp evine gitti. M.S., burada B.Ş.’nin trans birey olduğunu fark edince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.S., B.Ş.’yi boğazından ve bacağından bıçaklayarak hafif yaraladı.

B.Ş.'nin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.Ş. ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.S. ise olay yerinde sinir kriz geçirdi.

M.S.’nin fenalaştığını gören polis ekipleri, başka bir sağlık ekibi çağırdı. Ekipler M.S.’nin kendisine gelmesi için dakikalarca başından ayrılmadı. M.S., yapılan müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Arabanın parası kadar ceza yediKütahya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Bir gece önce de polisi peşinden koşturduğu ve izini kaybettirdiği öğrenilen sürücüye 15 bin 87 TL trafik para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladı! Sinir krizi geçirdi

Fuhuş için buluştuğu trans bireyi bıçakladı! Sinir krizi geçirdi

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti

2 çocuk annesi, belindeki yağ bezesini aldırdıktan sonra hayatını kaybetti

Sıradaki Haber