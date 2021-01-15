Fuhuş tuzağına 34.5 yıl hapis istemi

Aynı gün saat 23:30 sıralarında şüphelilerin kendileri için ayarladıkları apart otelin önüne gelen arkadaşlar, burada ilişkiye girecekleri iki kadınla buluşarak odaya çıktılar. Kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye giren arkadaşların odaları saat 02:00 sıralarında kendilerine kadın ayarlayan şüpheliler tarafından basıldı. Şüpheliler darp ettikleri iki arkadaşın telefonlarını ve 870 lira paralarını alarak kaçtılar. Yakalanıp tutuklanan şüpheliler hakkında 21 yıl 6 aydan 34 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.