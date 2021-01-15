15.01.2021 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul
Fuhuş tuzağına 34.5 yıl hapis istemi
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, müştekiler Muhammed Milad Hasan (24) ve Muhammed Rubel (25) bir arkadaşları vasıtasıyla tanıdıkları ve fuhuşa aracılık yaptıklarını bildikleri şüpheliler Decrangeldi Hllyasow (26) ve Elchin Abbasov (30) ile 18 Temmuz 2020’de Fatih’in Kadırga semtinde karşılaştılar. Her iki müşteki de şüphelilere para karşılığında cinsel ilişkiye girmek istediklerini söyleyip fuhuş konusunda anlaştılar.
ELİF ALTIN İstanbul
Aynı gün saat 23:30 sıralarında şüphelilerin kendileri için ayarladıkları apart otelin önüne gelen arkadaşlar, burada ilişkiye girecekleri iki kadınla buluşarak odaya çıktılar. Kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye giren arkadaşların odaları saat 02:00 sıralarında kendilerine kadın ayarlayan şüpheliler tarafından basıldı. Şüpheliler darp ettikleri iki arkadaşın telefonlarını ve 870 lira paralarını alarak kaçtılar. Yakalanıp tutuklanan şüpheliler hakkında 21 yıl 6 aydan 34 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.