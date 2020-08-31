Fulya Afacan kimdir, kaç yaşında ve kaç kilo? Aslen nereli?

Doya Doya Moda'da bu hafta programa katılan yeni yarışmacı Fulya Afacan oldu. Yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler şimdi Fulya Afacan hakkındaki bilgiler merak ediyor. İşte biyografisi...

FULYA AFACAN KİMDİR?

Fulya Afacan, 1975 doğumlu, aslen Rizelidir. Yarışmaya İzmir'den katılıyor. Fulya Afacan, 1.71 boyunda 46 beden 95 kilodur.