MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Fünye ile patlatılan paketten çıkan şoke etti
ABONE OL
11.06.2020 - 01:40 |

Fünye ile patlatılan paketten çıkan şoke etti

Gaziantep'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımın üzerinde büyük bir paket görenler bomba şüphesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlayan paketten 9 poşet içerisinde uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu madde, Narkotik ekipleri tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldüBartın'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Atalay Kalafat (29), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fünye ile patlatılan paketten çıkan şoke etti

Fünye ile patlatılan paketten çıkan şoke etti

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Son dakika uyarısı geldi...

Sıradaki Haber