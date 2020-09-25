Furkan Celep instagram notu - intihar mektubu | Furkan Celep nasıl öldü?

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Furkan Celep (18), sosyal medya hesabından intihar edeceğini belirten yazı paylaştıktan sonra kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi.

Furkan'ın ölümü sosyal medyada en çok konuşulan haberler arasında yer alıyor.Gece saatlerinde, Darıca Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerindeki falezlerin bulunduğu alanda ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ölen kişinin Furkan Celep olduğunu belirledi. İtfaiye ekipleri falezlerden inerek Furkan Celep’in cesedini Sahil Güvenliğe ait bota alınmasını sağladı. Gencin cesedi kıyıya çıkarılırken, olay yerinde incelemede bulunuldu

Araştırma yapan polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan Furkan Celep’in sosyal medya hesabından intihar edeceği yönünde yazı paylaştığı bilgisine ulaştı. Paylaşımda içki veya uyuşturucu maddenin etkisinde kalmadığını belirten Furkan Celep, bunalım veya depresyonda olmadığını ifade ederek, bunun günlerce, haftalarca hatta aylarca üzerinde düşündüğü bir konu olduğunu ve sonucunda böyle bir karara vardığını söylediği görüldü. Furkan Celep bir araba, bir ev veya herhangi bir şey uğruna yıllarını harcamak istemediğini, iş hayatının kendisine çok yorucu geldiğini ifade ederek, her şeyi arkada bırakıp gitmenin mantıklı geldiğini, gökyüzünde huzur bulacağını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FURKAN CELEP INSTAGRAM NOTU - MEKTUBU

"Sözlerime başlamadan önce bir içki, uyuşturucu veya bir madde etkisinde olmadıgımı belirtmek istiyorum.Bunalımda veya depresyonda degilim.Bu üzerine haftalarca hatta aylarca düşündügüm ve sonucunda bu karara vardıgım bir durum.Bu zaman diliminde birçok kişiyle dolaylı yoldan konuştum.Durumu bu kadar ciddi ve derinlemesine anlatmak istemedim.Panige kapılmalarını, bu konuya kafa yormalarını, saatlerini vermelerini, psikolojilerini ve yaşantılarını etkilemek istemedim.Olabildigince yumuşattım ve gerektiginde durdum.Kendi içimde kendi sorunumu çözmeye çalıştım.Vardıgım sonuç ise bu.

Hassas kalpli diyebileceginiz insanlardan birisiyim.Şu zamana kadar hep doğru olanı yapmaya çalıştım.Yalan söylememeye, küfür etmemeye ve argo kullanmamaya çalıştım.İnsanları incitmemeye özen gösterdim, onlara sürekli olarak elimden geldigince yardımcı oldum, değerli hissetmelerini sağladım verebildiğim kadar değer verdim.Çokca empati yaptım duygularını hissetmeye, onları anlamaya büyük özen gösterdim.Çok yönlü olabilmek için her kafa yapısına uygun şarkı dinledim, kitap okdum, araştırma yaptım.Herkesin görüşünü degerlendirdim, onlara saygı gösterdim."

"Kendimi geliştirmek için spora gittim, yabancı dil ögrenmeye çalıştım.Herkese ve her şeye karşı merhametli oldum. Karıncayı bile ezmemeye özen gösterdim.Evde bir arı veya böcek olsa bile onu öldürmek yerine bardakla alıp özgür bıraktım, yemekten arta kalanları çatıya kuşların aç kalmaması için attım.

Zorbalıktan kaçındım, kimseye bulaşmadım, zorda kalanlara yardım ettim.Paraya ihtiyacı olana para ilgiye ihtiyaçları olana ilgi verdim.Hayvanları sevdim onlara ilgi gösterdim, besledim.Doğayı kirletmemeye çalıştım. uzayı, doğayı, ormanları, gökyüzünü ve hayvanalar için plastiklerimi çöp yerine istifleyip geri dönüşüme bile atmaya çalıştım.Daha iyi bir dünya için elimden geleni yaptım."