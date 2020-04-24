Furkan İsminin Anlamı Nedir? Furkan Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Furkan ismini taşıyan komşu çocukları, okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya sosyal çevrede ünlü kişiler muhakkak ki dikkatinizi çekmiştir. Kulağa hoş gelen bu ismin anlamına yakından öğrenerek yeni doğacak erkek bebeğinize bu ismi vermeyi düşünebilirsiniz. Furkanların arasına neden sizin erkek çocuğunuz da katılmasın.

Furkan Ne Demek?

Furkan ismi, Arapça kökenli isimler arasındadır. Birçok anlama haizdir. İlk olarak bilinen anlamı; tefrik veya doğruyu yanlıştan ayrıma şeklindedir. Bir diğer anlamı ise iyi ve kötü arasındaki farkı gösteren ve ifade eden şeklinde belirtilmektedir.

Furkan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Furkan ismi, Kur’an-ı Kerim’de geçen faziletli isimler arasındadır. Kur’an-ı Kerim’de Furkan ismi, hakkı batıldan ayırma anlamında kullanılmaktadır. Furkan ismini taşıyan sure mevcuttur. Kur’an-ı Kerim’de Furkan ismi Furkan Suresi’nin 1. Ayetinde geçmektedir.

Furkan, ismini taşıyan kişiler karakter bakımından çoğunlukla insanlarla iletişimi güzel ve kuvvetli kişiler olarak öne çıkarlar. Furkan ismine sahip kişiler güvenilir kişilerdir. Bu isme sahip olanların sert bir mizacı olduğu belirtilirken aynı zamanda son derece başarılı, çevreleri tarafından saygı gösterilen insanlar arasında yer aldıkları vurgulanmaktadır.