Futbol aşkı!

Suriye’de futbol oynama imkanı bulamayan amatör ve profesyonel kulüpler, karşılaşmalarını Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana’da oynuyor. Suriye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından ise Gaziantep’de “Suriye Devrim Kupası” adı altında turnuva düzenlendi. 16 takımın katıldığı turnuvanın birincisi, Adana’da yapılacak turnuvanın biricisi ile “Süper Kupa” maçına çıkacak.



Turnuva karşılaşmalarını Suriye TV’ye değerlendiren Suriye Milli Olimpiyat Komitesi Yönticisi Salam Mesto, Suriye futbl takımlarının ülke dışında ilk kez bir kupa maçı yaptığını belirterek, bu tür etkinliklere devam edeceklerini söyledi. Suriye Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Yüzbaşı Ahmed Cemil el Ali ise, rejime karşı savaşan muhalif grupların mücadelesine spor yoluyla destek vermeye çalıştıklarını, bu kapsamda turnuvanın adını “Suriye Devrimi” olarak belirlediklerini söyledi. Ali, “Komite, Türkiye’nin her yerindeki Suriyeli sporcuları birleştirmeye çalışan bir organizasyon yapısı oluşturmayı amaçlıyor. Oyunculara gelecekte Türkiye liginde veya dışındaki diğer liglerde profesyonelleşmelerine zemin hazırlamak için değişik futbol etkinlikleri düzenlemeye devam edecek” dedi.



El Furat lisans aldı



Şanlıurfa’da 2015 yılında kurulan ve tamamı Suriyelilerden oluşan El Furat futbol takımı ise Türkiye Futbol Federasyonu’ndan resmi lisans alan ilk Suriyeli kulüp olma ünvanı elde etti. Amatör kümede mücadele veren ve turnuvalara katılma hakkı elde eden El Furat futbol takımı lisansını, dokuz oyuncunun Türk vatadaşlığına geçmesinin ardından almaya hak kazandı. Doğu Suriye, Halep ve Humuslu gençlerden oluşan takım, Şanlıurfa’da yapılan turnuvalara katılarak dereceler aldı.