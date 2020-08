Futbolcu Melike’den Şendil’e tepki: Açıklama cahilce gülüyorum

Şendil, futbolun yanı sıra basketbolun da erkek oyunu olduğunu savunarak, “Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” demişti.

Cinsiyetçi konuşmaları nedeniyle sosyal medyada ve spor camiasından büyük tepki alan Şendil, kişisel sosyal medya hesabından özür dilemişti. Şendil’in sözlerine bir tepki de 19 yıldır Avrupa’da futbol oynayan 25 yaşındaki Melike Pekel’den geldi. Bayern Münich, Paris Saint Germain, Bodeaux, FC Metz gibi futbol kulüplerinde yıllardır top koşturan Pekel, yapılan açıklamaların cahillik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

‘Kadın her şeyi yapar’

“Türkiye’de birçok insandan kadınların futbol oynamaması gerektiğini ve futbolun erkek oyunu olduğunu duydum. Ancak böyle insanları pek ciddiye almıyorum ve açıkçası bunlara diyecek pek bir şey de bulamıyorum. Bu insanların her şeyden önce şunu anlaması lazım; kadınlar, fırsat verilirse ve isterlerse her şeyi yaparlar. Hatta iddia ediyorum, birçok şeyi birçok erkekten daha iyi yaparlar. Kadın ya da erkek sporu diye bir şey yok, olmamalı da. Erkeklerin yaptıkları sporları kadınlar da çok iyi yapıyor. Türkiye’de bunun çok güzel örnekleri var. Birçok farklı ülkede bulundum ama şimdiye kadar ne böyle bir şeyle karşılaştım ne de duydum. Bu tip açıklamaları da ne yazık ki sadece kendi ülkemizde duyuyoruz. Türkiye’de zaten kadın her gün yeni bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Altı yaşından beri futbol oynuyorum. Yapılan açıklamalar cahillikten başka bir şey değil. Tam da Türkiye’de de artık kadın futboluna önem veriliyor diye düşünürken bunları duymak çok çirkin. Cinsiyetleri renklere göre kategorize etmek gülünç. Pembeyi sadece kadın giyecek diye bir kural mı var? Özellikle renklerle ilgili yaptığı açıklama kulağa çok komik geliyor ve sadece gülüyorum.”