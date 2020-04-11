Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusu yöneltildi. Peki Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?

CEVAP: Mustafa Denizli