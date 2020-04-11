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11.04.2020 - 22:28 |

Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusu yöneltildi. Peki Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? İşte sorunun yanıtı...

Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusu yöneltildi. Peki Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?

CEVAP: Mustafa Denizli

Muğla'da lüks villaya kumarhane baskını!Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir villayı kumarhaneye çeviren 1'i kadın 2 kişi, jandarma ekiplerinin yaptığı baskınla suçüstü yakalandı. Baskında kumar oynayan 10 kişiye de idari yaptırım cezası verildi.
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