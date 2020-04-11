11.04.2020 - 22:28 |
Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusu yöneltildi. Peki Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? İşte sorunun yanıtı...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir? sorusu yöneltildi. Peki Futbolcuyken, Türkiye'de en üst ligde gol kralı olan teknik direktör hangisidir?
CEVAP: Mustafa Denizli