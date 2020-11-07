‘Futbolda şike’ davasında beraat

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan “futbolda şike” davasında dün karar açıklandı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davaya aralarında eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu ve Sami Dinç’in bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

23 sanık beraat etti

Son sözü sorulan sanık Aziz Yıldırım, “9 yıldır yargılanıyorum beraatimi itiyorum” dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istediler. Katılan Trabzon Spor Kulübü’nün vekilleri ise sanıkaların cezalandırılmasını istediler. Kararını açıklayan mahkeme, Aziz Yıldırım, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Şekip Mosturoğlu, İlhan Yüksel Ekşioğlu’nun arasında bulunduğu 23 sanık hakkında “şike ve teşvik primi” suçlarından beraatlerine karar verdi. Mahkeme, sanık Hakan Karaahmet’i ise “işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme” suçundan 6 bin TL adli para cezasına, Selim Kımıl’ı ise “tehdit” suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Kımıl’ın “işyeri dokunulmazlığı ihlal” suçundan ise dosyası ayrıldı.

Mahkemenin bu kararına bir hafta içerisinde itiraz edilmezse karar kesinleşecek. Ancak karar itiraz edilirse dosya Yargıtay’a gidecek.

3 Temmuz 2011’de başladı

Futbolda şike iddialarına ilişkin kapatılan İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nca 3 Temmuz 2011’de başlatılan soruşturmada, Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig’de 2010-2011 sezonundaki birçok maçta şike ve teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bunun için organize suç örgütü kurulduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile spor dünyasında tanımış çok sayıda isim gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yıldırım, 2 Temmuz 2012’de kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, “spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi’nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği” gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası cezasına çarptırılmış, diğer bazı sanıklar da şike suçundan mahkumiyet almıştı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, kapatılan İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 85 sanıkla ilgili verdiği kararın temyiz incelemesini 17 Ocak 2014’te tamamlayarak Yıldırım ve Olgun Peker hakkında verilen cezaları onarken diğer sanıklarla ilgili de onama, bozma ve düşme kararları almıştı.

Yeniden yargılanma talebinde bulunmuştu

Yıldırım, özel yetkili savcılık ve mahkemelerin kapatılmasının ardından “Futbolda şike” operasyon, soruşturma ve kovuşturmasını yürüten dönemin polis yetkilileri, savcı ve hakimlerine yönelik FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin soruşturmalar açıldığı gerekçesi ile kendisi ve kulübüne kumpas kurulduğunu iddia ederek yeniden yargılanma talebinde başvurmuştu. Yıldırım’ın da arasında bulunduğu bazı hükümlülerin talebi kabul edilerek dosyaları Yargıtay’ın bozma kararından sonra yeniden görülen dava dosyası ile birleştirilmişti. Yargılamayı yapan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 36 kişi hakkında beraat kararı vermişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kurulan hükmü inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise 2 Ocak 2020’de “yeniden yargılanma” talepleri kabul edilenlerle, Yargıtay’ın bozma kararından sonra yargılananların usulen aynı dosyada birlikte yargılanamayacaklarını belirterek hükmü bozmuştu. Beraat eden Aziz Yıldırım’ın şikâyetiyle FETÖ’nün “Futbolda şike” soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasına ilişkin 15’i tutuklu 107 sanık hakkında açılan dava ise halen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.