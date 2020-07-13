Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul nerede?

Survivor 2020 finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, büyük finalin Galataport'ta yapılacağını duyurdu. Galataport'taki devam eden çalışmalara ise Survivor finali için ara verildi. İşte merak edilenler...

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2020 finali için nefesler tutuldu. Son üçe kalan isimler Cemal Can, Yasin ve Barış. Survivor finali Galataport'ta 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.