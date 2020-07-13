MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul nerede?
ABONE OL
13.07.2020 - 10:24 |

Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul nerede?

Galataport nerede? Survivor finalinin yapılacağı açıklanan Galaport herkes tarafından araştırılmaya başlandı. Survivor büyük final için seçilen Galataport İstanbul'da nerede yer alıyor. İşte merak edilenler...

Galataport nedir? Survivor finalinin yapılacağı Galataport İstanbul nerede?

Survivor 2020 finali için geri sayım başladı. Acun Ilıcalı, büyük finalin Galataport'ta yapılacağını duyurdu. Galataport'taki devam eden çalışmalara ise Survivor finali için ara verildi. İşte merak edilenler...

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Survivor 2020 finali için nefesler tutuldu. Son üçe kalan isimler Cemal Can, Yasin ve Barış. Survivor finali Galataport'ta 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.

Görüntüler İstanbul'dan! Düğün eğlencesinde maske ve sosyal mesafe unutulduÜmraniye’de sokak ortasında bir araya gelen çok sayıda kişi sosyal mesafeye aldırmadan düğün eğlencesi yaptı. Davul zurna eşliğinde vatandaşların oyunların oynadığı düğünde sosyal mesafe ile maske unutuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖF üç ders sınavı geldi mi? Yaz okulu ne zaman başlıyor?

AÖF üç ders sınavı geldi mi? Yaz okulu ne zaman başlıyor?

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

Oppo Reno 3 Pro fiyatı ve özellikleri

Oppo Reno 3 Pro fiyatı ve özellikleri

Sıradaki Haber