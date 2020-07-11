Galataport nerede, İstanbul'un neresinde? Survivor finali ne zaman?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunda son dört isim kaldı. Yasin, Cemal Can, Barış ve Berkan'ın oluşturduğu final adayları heyecan dolu anlar yaşıyor. Survivor'da verilen mücadelenin sona ermesine sayılı günler kaldı. Acun Ilıcalı ise izleyicileri ve yarışmacıları final tarihi ve yeri hakkında bilgilendirdi. Survivor izleyicisi ise arayışa geçti. Peki Survivor finali ne zaman, Survivor finalinin yapılacağı Galataport nerede?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler sezonunun finali 14 Temmuz 2020 Salı akşamı yapılacak. Peki final günü nerede gerçekleşecek?

GALATAPORT NEREDE?

Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi.