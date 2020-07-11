Galataport nerede? Survivor finali ne zaman yapılacak?

Survivor finali için artık geri sayım başladı. İlk yarı finalist dün akşam belli oldu. İkinci yarı finalist bu akşam belli olacak. Acun Ilıcalı Survivor finalinin Galataport'ta yapılacağını açıkladı. İşte merak edilenler...

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 finalinin Galataport'ta yapılacağını duyurdu. "Canlı yayınlanan bir oyun çekeceğiz, ikinci gün yine canlı olarak yayınlanacak bir oyun (10 Temmuz Cuma ve 11 Temmuz Cumartesi) çekeceğiz. Daha sonraki konseyler de yine canlı yayınlanacak. Canlı yayında bir eleme olacak ve üç yarışmacı kalacak."

"Biri elendikten sonra kalan üç yarışmacı, 'yüzleşme' dediğimiz konseye çıkacak (12 Temmuz Pazar). Bu konseyde yarışmacılar, yapılacak bağlantı ile Survivor'ın eski yarışmacılarıyla buluşacak."

"Bu üç yarışmacının oylamasının yaşanacağı geceden sonra canlı yayında Survivor'ın iki finalisti ortaya çıkacak."

13 Temmuz Pazartesi ve 14 Temmuz Salı günü iki gün sürecek Survivor 2020 büyük finali yapılacak.

GALATAPORT NEREDE?

Galataport Karaköy'de yer alıyor. Salı Pazarı Kurvaziyer Limanı Projesi Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü’ne ait bina arasındaki sahil şeridinde yer alan bir liman ve kentsel dönüşüm projesi. Proje kapsamında yeni bir kruvaziyer terminali, bekleme alanları, biletleme kontuarları, devlet otoriteleri için kullanım alanları, duty free dükkanları, teknik alanlar, otel, restoran ve diğer ticari işletmeler inşa edilmesi hedeflenmektedir.

SURVİVOR 2020 İLK YARI FİNALİST BELLİ OLDU

Survivor 2020'de son dörde kalan Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış arasında yapılan dokunulmazlık oyununun ardından ilk yarı finalist belirlendi. Beş galibiyete ulaşan Berkan Karabulut adını yarı finale yazdırdı.

İkinci yarı finalist bu akşam belli olacak.