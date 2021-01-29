GameStop olayı nedir? GameStop hisselerinde son durum nedir?

GameStop olayı nedir? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. GameStop hisseleri, son 2 haftada yüzde 1.700'ün üzerinde değer kazandı. GameStop hisseleri yükselişinden sonra GameStop ile ilgili detaylar gündeme geldi. Peki GameStop hisselerinde son durum nedir? İşte ayrıntılar...

GAMESTOP NEDİR?

GameStop Corp. bir Amerikan video oyunu , tüketici elektroniği ve oyun ürünleri satıcısıdır. Şirketin merkezi Dallas'ın bir banliyösü olan Grapevine , Texas , Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmaktadır ve 1 Şubat 2020 itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Avrupa'da 5.509 perakende mağazası işletmektedir.,

GAMESTOP OLAYI NEDİR?

WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, grubun katılımcı sayısı da her geçen gün arttı. ABD'li milyarder Elon Musk'ın da 26 Ocak'ta Twitter'dan "Gamestonk!!" yazarak WallStreetBets forumunun linkini paylaşmasıyla grup daha da genişledi.

GameStop'ın daha önce 17 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 dolara kadar çıktı.

Wall Street'in büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla son 2 haftada yüzde 1.700'ün üzerinde değer kazanarak, yatırım şirketlerinin zarar etmesine neden oldu.

Melvin Capital ve Citron Research, GameStop yükselişinden para kaybeden yatırım şirketleri arasında yer alırken, finansal analiz şirketi S3'ün verilerine göre yatırım fonlarının kaybı 5 milyar dolardan fazla oldu. Melvin Capital, büyük kaybının ardından salı günü GameStop'taki pozisyonunu kapatmak zorunda kaldı.

KISITLAMA...

Hisse senedi alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, perşembe günü GameStop ve diğer şirketlerin hisselerinin satın alınmasına kısıtlama getirdiğini duyurdu.

SINIRLI ALIM

Gelen tepkilerin ardından Robinhood, perşembe günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, bugünden itibaren GameStop gibi hisselerin sınırlı alımına izin vermeyi planladıklarını, durumu izlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Robinhood Üst Yöneticisi (CEO) Vlad Tenev ise perşembe akşamı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, belirli spekülatif işlemleri durdurma kararının şirketin ve milyonlarda kullanıcısının çıkarına olduğunu savundu.