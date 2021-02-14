‘Gara, Kandil’e de geliyorum mesajı’

Irak’ın kuzeyindeki Gara’ya başlatılan operasyonu değerlendiren uzmanlar, Gara’nın PKK’dan temizlenmesiyle, örgütün Irak ile Suriye bağlantısının kopacağını söyledi. Uzmanlar, Türkiye’nin bu harekâtla, ‘Ben Kandil’e de aynı operasyonu yapacağım’ mesajını verdiğini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre derinlikteki Gara bölgesine 10 Şubat’ta “Pençe Kartal-2” operasyonunu başlattı. Emekli askerler, harekâtı Milliyet’e değerlendirdi.

‘KAÇACAK YERLERİ YOK’

Altınbaş Üniversitesi’nden Dr. Eray Güçlüer, Türkiye’nin Pençe operasyonları ile teröristlerin Irak sınırındaki yaşam alanlarını yok ettiğini belirterek, “Terör örgütü mensupları bu alanlardan kaçmak zorunda kaldı ve kendileri için barınma bölgesi olan Gara’ya çekildi. Burada bir terörist yoğunluğu oluştu. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri tespit etti ve güzel değerlendirdi. Teröristlerin bu noktada kaçabilecekleri çok bir yeri yok. İndirmeler, örgüt mensuplarının kaçabileceği yerlere yapıldı. Teröristlerin silahlarını bırakarak sivil halkın arasına karışmaya çalıştığına dair bilgiler de geliyor” dedi.

Terör örgütü PKK’da “şok” etkisi yaratmak için harekâtta taktik aldatmalar yapıldığına dikkati çeken Güçlüer, şöyle devam etti: “Teröristlerin Irak’ın kuzeyindeki son tutunabilecekleri nokta olan Gara bölgesine, 11 adet CH-47 Chinook helikopteri ile tahminen 1 Özel Kuvvetler Tugayı ile hava hücum harekâtı yapıldı. Öncesinde de hava harekâtları ile hedefler vuruldu, ardından taarruz helikopterlerinin koruması eşliğinde ağır teçhizatlı seçkin askerler Gara’ya indirildi. Helikopterler, Suriye derinliklerine doğru, Suriye hava sahasından yol alıp Irak’a batıdan yaklaştı. Gara çizgisine gelindiğinde ani bir dönüş ile kuşatma yaparak, Özel Kuvvetçi askerler bölgeye indirildi. Chinook helikopterlerini de sıklıkla ABD kullandığını düşündüğümüzde, TSK operasyonu akıllarına gelmemiştir.”

‘Kandil’e de el atar’

Güçlüer, “Gara bölgesini kontrol edebiliyorsanız, Irak’ın kuzeyindeki her bölgeyi kontrol edebilirsiniz. Kandil’de dahil. Diğer Pençe operasyonlarında olduğu gibi, bölgenin ele geçirilmesiyle kalıcı üsler olacaktır. Türkiye bu harekâtla, ‘Ben Kandil’e de aynı operasyonu yapacağım’ mesajını verdi. Bu olası Kandil operasyonun bir önceki aşamasıdır. Gara’ya el atan Kandil’e de el atabilir” görüşünü dile getirdi.

Operasyon neden yapıldı?

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Dr. Murat Aslan da harekâtı siyasi ve askeri olarak ele aldı. Siyasi bağlamda teröristle ve terörizmle mücadelede, kış mevsimi olmasına rağmen böyle bir operasyonun başlatılmasının, konunun tamamen sonlandırılması niyeti taşıdığını söyleyen Aslan, şunları kaydetti: “Genellikle teröristle mücadele uygun mevsim koşullarında yapılıp kış aylarında ara veriliyordu. 2010’dan sonra bu strateji terk edildi. Ama hudut ötesinde Gara gibi bir yeri hedef alarak operasyon başlatılması, siyasi niyeti açıkça belirgin hale getiriyor. Siyasi niyetin nedeni ise Irak, İran ve Suriye’de, Türkiye’yi olumsuz etkileyebilecek yapısal gelişmelerin yaşanmaya başlaması. Irak’ta son dönemde hem Bağdat hem de Erbil yönetiminin, PKK’yı bir tehdit olarak algılaması, PKK’nın, Irak ve Suriye’de topraklanacak şekilde güçlenmesi ve destek görmesi doğal olarak kaygılandırdı.”

‘İrtibatları kopacak’

Aslan, Gara operasyonun olası sonuçlarına ilişkin ise şunları söyledi: “Metina, Zap ve Haftanin kampları başta olmak üzere, PKK’nın hududa yakın bölgelerdeki terörist unsurlar ile irtibatı kesilir. Terör örgütü unsurları ile irtibat koptuğu için onların imha olasılığı artar. Çünkü geri çekilebilecek bir derinlik kalmadı. Gara Kampı’nın uzanımı, Meri-Hakurk-Kandil’e kadar gider. Bu hat Şemdinli-Derecik’e kadar uzanır. Terör örgütünün o alanlardaki uzantısının, Suriye istikametinde hareketliliği kısıtlanır.

Gara düşerse PKK’nın askeri kapasitesine darbe vurulmuş olur. Gara aynı zamanda Sincar ile irtibatlı. Gara’da yapılan eğitim ve lojistik faaliyatleri, eylem hazırlığı; ya Türkiye’ye ya da Sincar üzerinden Irak’a aktarılıyor. Buranın net olarak imhası söz konusu olunca, operasyonel yeteneğin Suriye’ye aktarılması da imkansızlaşır. Sadece Mahmur kalır. Operasyon bu derinliklerde yapıbiliyorsa Erbil ve Bağdat ile bu iş koordine edilerek yapılıyordur.”