Garajda komşu işkencesi! Küçük çocuğu dakikalarca dövdüler

Darp olayı, dün akşam Gaziantep Akkent Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre Emine-Kemal K. çiftinin oğulları Muhammed Uğur K.'nin sürdüğü bisiklet komşularının oğlunun bisikleti ile çarpıştı. İki çocuk kavga etti. Daha sonra Muhammed Uğur K., bisikletini bırakmak için evlerinin bulunduğu apartmanın garajına gitti.

Ancak burada, kavga ettiği çocuğun annesi Yüksel K. ile babası Mehmet K. tarafından tekme tokat dövüldü. Yüksek K. yere düşen çocuğu saçından tutup, tokatladı. Mehmet K. da çocuğun ayağından aldığı terliği yüzüne vurdu. Dakikalarca süren dayak, işten dönen anne Emine K.'nın oğlunu kurtarmasıyla son buldu. Aile, oğullarını hastanaye götürüp, darp raporu aldıktan sonra polise şikayetçi oldu.



'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM'



Dayak olayının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini izleyemediğini söyleyen Emine K., "Akşam işten geldiğim sırada küçük kızım kapıda bana, 'ağabeyimi dövüyorlar' dedi. Bisikletle bahçede oynarken iki arkadaş çarpışmışlar. Arkasından da çocuklar kavga etmişler. Diğer çocuk annesine haber vermiş. Benim oğlum, düştüğü için bisikletini koymak için garaja gidiyor.



O anda diğer çocuğun annesi-babası içeri girerek, oğlumu darbediyorlar. Küçük kızım olayı görüp, komşulara sesleniyor, beni görünce bana da söyledi. İçeri girdiğimde çocuğumu darbediyorlardı. Ayırmak için girdim beni de darbettiler. Sesimizi duyan komşular beni ve oğlumu kurtardı. Beni duvara vurdular. Kadın oğlumdan sonra beni saçlarımdan tutarak sürükledi. Geldiğimde çocuğum yerde yatıyordu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bizi aralamaya gelen kişilere de saldırdılar. Durumdan şikâyetçiyiz. Bunu biz yaşadık, diğer aileler yaşamasın. Polisler görüntüleri almaya geldiğinde ben o ana bakamadım" diye konuştu.



'BİLİNCİMİ KAYBETTİM'



Başında ve sırtında darp izleri bulunan Muhammet Uğur K. da "Arkadaşımla ilk önce tartıştık, ben olayı uzatmadım. Çocuk uzatınca annesi koşarak geldi. Küfür etti. Sonra evlerine çıktılar. Ben de garaja bisikletimi koydum. Annesi ve babası bir anda beni karanlıkta dövdüler. Kafama bir şeyle vurunca bilincimi kaybettim. Ayağa kalkıp sersemleyerek dışarı çıktığımda anneme vuruyorlardı. Sırtımda ve göğüs tarafımda ağır bir morluk var. Başımdan darbeler aldım" dedi. Olay müdahale eden komşular ise ailenin kendi çocuklarına zarar vermesinden korktuklarını, aynı ortamda bulunmak istemediklerini ifade ettiler.



OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI



Apartmanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, Muhammet Uğur K.'nın bisikletini garaja bıraktığı sırada Yüksel K. ve Mehmet K.'nın yüzü ile kafasına terlikle vurduğu görülüyor.