Gara’ya Pençe darbesi! 50 hedef yerle bir edildi

Terör örgütünün yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi, PKK'nın mühimmat depoları ile kamplarının bulunduğu bir bölge olarak dikkati çekiyor.

Gara bölgesinde terör örgütü PKK'ya en büyük darbe 6 Eylül 2020'de vuruldu. Operasyonda, sözde özel güç komutanı Jir kod adlı Mazlum Demir etkisiz hale getirildi. Demir'in etkisiz hale getirilmesiyle örgütte çözülme başladı. Hezimete uğrayan terör örgütünde panik havası hakim oldu.

Terör örgütüne bu ağır darbenin indirilmesinin ardından Gara bölgesinde PKK terör örgütünün varlığı büyük ölçüde sonlandırıldı. Ancak teröristler son zamanlarda Gara'da bir kez daha yapılanma çabasına girdi.

KOMANDOLAR BÖLGEYE İNDİRİLDİ, F-16'LAR HAVALANDI

Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kartal-2 Harekatı için düğmeye bastı. Salı günü Gara'da belirlenen 10 bölgeye komandolar indirildi. F-16 savaş uçakları da Diyarbakır 7. Ana Jet Üssü'nden havalandı. F-16'lara SİHA'lar ve ATAK helikopterleri de destek verdi.

50 HEDEF YERLE BİR EDİLDİ

Terör örgütü PKK için stratejik yerlerin başında gelen Siyan da bombalanan yerler arasında yer aldı. Bölgede, Mehmetçik ile PKK'lı teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütüne ait 50 hedef yerle bir edildi.

3 ASKER ŞEHİT OLDU

Harekatta 3 asker şehit oldu. Harekatla, teröristlerin Gara bölgesinden saldırı ve sızma girişimleri engellenmiş olacak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Özcan, Gara Operasyonu'nun detaylarını değerlendirdi.

GARA: KANDİL-SİNCAR ARASINDAKİ LOJİSTİK HAT

Gara operasyonun hedefinin Kandil’den Sincar’a, Sincar’dan Kandil’e hareketliliği kesmek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özcan, Gara’nın önemini işe şöyle anlattı:

“Kandil-Sincar arasındaki lojistik hatların kesilmesi için Gara önemli. Türkiye de Gara’da tespit edilen terör örgütünün silah depolarının, konaklandıkları eğitim aldıklarının imha edilmesiyle daha sonraki operasyonların daha etkili olmasının önünü açıyor. Arkadan gelecek bir tehdidi ortadan kaldırıyor.

ZORLU COĞRAFYADA ZOR MEVSİMDE "BURADAYIZ" MESAJI

Prof. Dr. Özcan, operasyonun zamanlamasıyla hem PKK’ya hem de Irak yönetimine "kararlıyız ve buradayız" mesajlarının verildiğine dikkat çekti:

“Böyle zor coğrafyalardaki operasyonla iklim ve doğa şartları ne kadar zor olursa olsun Türkiye’nin harekete geçebileceği mesajı veriliyor. Çünkü kışın gelmesiyle birlikte PKK’lıların belirli alanda toplandıkları kışı geçirmek için hazırlık yaptıkları bu süre içinde ideolojik eğitim aldıkları ve baharda şartlar uygun olunca saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları yıllar içinde ortaya çıkan bir gerçek. Türkiye bunun önünü alıyor.

SINIRA UZAK AMA TÜRKİYE'NİN ARTIK TEOLOJİSİ VAR

Gara-Siyan bölgesi sınırdan uzak olduğu için Türkiye için lojistik zorlukları artıyor ama Türkiye teknolojik imkanlarla bunu artık bertaraf ediyor. Askerlerin de orda bulunmasıyla bu risk aşılıyor. Hava harekatları daha önce bombardıman uçakları ile yapıyordu ama etkisi sınırlı kalıyordu. Çünkü bu coğrafyada yüksek dağlar ve büyük mağaraların olduğu biliniyor. Teröristlerin buralara saklanması için elverişli olduğunu biliyoruz. Ama İHA ve SİHA’lı teknolojik imkanların kullanıldığı askerli alan operasyonu gerçekleştirilince her zamankinden çok daha öte bir adım atılmış oluyor. Böylece bu bölgelere PKK’lı varlığına izin verilmeyeceği mesajı veriliyor.”

"SINIR ÖTESİNDE BERTARAF EDİLMEZSE SINIR İÇİNE YANSIR"

Prof. Dr. Özcan sınır ötesi operasyonların önemini de şöyle özetledi: Sınır ötesinde böyle bir harekat gerçekleşmezse sonrasında bunun sınır içine doğru yansıması kaçınılmaz. O yüzden Türkiye operasyonları yılın tamamına yayarak baharda ve yazın değil tüm yıl içinde teknolojik imkanları kullanarak yaymaya çalışıyor.”

TRT Haber