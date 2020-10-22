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22.10.2020 - 16:52 | | İHA

Gardiyanın silahla yaralanma olayında 1 kadın tutuklandı!

Karaman’da kavgayı ayırmak isterken tabancayla vurulan gardiyanın yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kadından 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden iki grup kadın arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen gardiyan Hacı Ali S., Elmas N.'nin ateşlediği silahla ayağından yaralandı.

Olayın ardından kavgaya karışan Elmas N. Songül N, ve Hasret U. polis tarafından gözaltına alındı. 3 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan kadınlardan Elmas N., tutuklanarak gardiyanı yaraladığı Karaman M Tipi Cezaevine gönderildi.

Songül N. ve Hasret U.'ya ise ev hapsi cezası verildi.

Emniyet müdürü talimat verdi, kapkaççı yarım saatte yakalandıKahramanmaraş'ta Salih G. (35), bankta oturan D.K.'nin (35) cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp, kaçtı. Kadının peşinden koştuğu ama ulaşamadığı Salih G., İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun "Bu şahıs mutlaka yakalanacak. O bölgeden çıkamayacak" talimatıyla yaklaşık yarım saatte polisler ekiplerince yakalandı.
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