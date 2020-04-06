Garnitürlü çanak köfte nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta garnitürlü çanak köfte tarifi ve malzemeleri...
Gelinim Mutfakta programı yeni haftada kaldığı yerden ilerliyor. Gelinler bugün garnitürlü çanak köfte tarifi yapılıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programda gelinler kıyasıya rekabet ediyorlar. Peki Gelinim Mutfakta programında bugünkü tarif garnitürlü çanak köfte nasıl yapılır?
Fatih Ürek'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün yayınlanıyor. Her hafta cuma günü ise haftanın finali yapılıyor. Haftanın ilk gününde gelinler garnitürlü çanak köfte tarifini yaparak yarışıyorlar. Peki garnitürlü çanak köfte nasıl yapılır? İşte tarif ve malzemeler...
GARNİTÜRLÜ ÇANAK KÖFTE MALZEMELERİ
50 Dk. hazırlık ve pişirme süresi.
Köfte için
500 g kıyma
1 soğan
2 diş sarımsak
3 dilim bayat ekmek içi
1 yumurta
Tuz
Karabiber
Kimyon
Toz kırmızı biber
Dolgusu için
2 patates
1 havuç
1 çay bardağı haşlanmış bezelye
Tuz
4-5 dal dereotu
Üzeri için
1 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri
Sosu için
1 yemek kaşığı salça
1 su bardağı sıcak su
Yarım çay bardağı zeytinyağı
GARNİTÜRLÜ ÇANAK KÖFTE NASIL YAPILIR?
Köftesi için, kıymayı derin bir karıştırma kabına alın.
Soğan ve sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyin.
Ekmek içi, yumurta, tuz ve baharatları ilave edip iyice özdeşleşene kadar yoğurun.
Kabın üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin.
Havuç ve patatesleri zar formunda doğrayıp bir tencereye alın.
Üzerini geçecek kadar su ekleyip hafif diri kalacak şekilde haşlayın.
Suyunu süzüp bir kaba alın ve haşlanmış bezelyeleri ilave edip karıştırın.
Garnitüre Tuzunu ve ince kıydığınız dereotunu ekleyin.
Köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar alıp elinizle küçük kase şekli vererek fırın kabına yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin.
Kızaran köfteleri fırından alıp içlerini hazırladığınız garnitür ile doldurun.
Salçayı sıcak su ile açıp zeytinyağını ilave edin ve fırın kabınının tabanına dökün.
Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini köfte çanaklarının üzerine paylaştırın ve kaşar peynirleri eriyene kadar fırında pişirin.