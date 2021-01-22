22.01.2021 - 09:54 | | İHA
Gasp için geldiler, başaramayınca bıçakladılar!
İstanbul Arnavutköy’de bir işyerine gasp için giren yabancı uyruklu üç şahıs, başarılı olamayınca kendilerine direnen işyeri sahibini bıçaklayarak ortadan kayboldu.
Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde yabancı uyruklu bir kişinin işlettiği dükkana, yine yabancı uyruklu üç kişilik grup geldi. Kendisini gasp etmek isteyen saldırganlara karşı direnen işletme sahibi, üç kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kafasının farklı noktalarından 5 bıçak darbesi alan işletme sahibi sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşletme sahibinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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