MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gasp için geldiler, başaramayınca bıçakladılar!
ABONE OL
22.01.2021 - 09:54 | | İHA

Gasp için geldiler, başaramayınca bıçakladılar!

İstanbul Arnavutköy’de bir işyerine gasp için giren yabancı uyruklu üç şahıs, başarılı olamayınca kendilerine direnen işyeri sahibini bıçaklayarak ortadan kayboldu.

Gasp için geldiler, başaramayınca bıçakladılar!

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde yabancı uyruklu bir kişinin işlettiği dükkana, yine yabancı uyruklu üç kişilik grup geldi. Kendisini gasp etmek isteyen saldırganlara karşı direnen işletme sahibi, üç kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kafasının farklı noktalarından 5 bıçak darbesi alan işletme sahibi sağlık ekipleri tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşletme sahibinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

 

Şişli'de 'sinyalsiz dönüş kazası' kameradaŞişli'de dönüş yapan otomobile motosiklet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada otomobilin sinyal vermeden kontrolsüz şekilde döndüğü, yolunda ilerleyen motosikletin de duramayıp otomobile çarptığı görüldü. Motosikletten fırlayıp yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü de ifadesi için polis merkezine götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberleri: 2021 bedelli askerlik yerleri belli oldu!

Son dakika haberleri: 2021 bedelli askerlik yerleri belli oldu!

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Son dakika! Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon lira

Son dakika! Kapalıçarşı'da polis baskını! 3 milyon lira

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet