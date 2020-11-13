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13.11.2020 - 10:08 | | DHA

Gaspçı filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı

Ankara'da takip ettiği B.K.'yi ara sokakta döverek telefonunu gasbeden K.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. K.K.K.'nin B.K'yi takip edip darbetme anları kameralara da yansıdı.

Gaspçı filyasyon ekibi görünümüyle yakalandı

Olay, 2 Kasım pazartesi akşamı Ankara Altındağ ilçesinde meydana geldi. Ulus Meydanı'nda tek başına yürüyen B.K. (14), Çıkrıkçılar Caddesi üzerinde K.K.K.'nin saldırısına uğradı. K.K.K., B.K'yi darbederek telefonu gasbetti. B.K.'nin ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda bölgedeki tüm güvenlik kameralarını izleyen ekipler, K.K.K.'nin uzun bir süre takip ettiği B.K.'yı Çıkrıkçılar Caddesi üzerinde darbederek telefonu gasbettiğini belirledi. Ekipler, K.K.K.'yi Sincan'daki evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler şüphelinin evine koronavirüs önlemleri kapsamında özel kıyafet giyerek gitti. 

K.K.K. ilk ifadesinde, gasp ettiği telefonu, 2'inci el telefon satışı yapan E.A'ya kimlik vermeden sattığını belirtti. Bunun üzerine belirtilen iş yerine giden ekipler, E.A'yı da gözaltına alarak telefona el koydu. Telefon 14 yaşındaki B.K.'ye teslim edildi. Şüpheli K.K.K. ile E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.K. serbest bırakılırken, K.K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüphelinin B.K.'yi sokakta yakalayıp darbettikten sonra uzaklaştığı görüldü.

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