Gazeteci Emin Karaca yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) yapılan açıklamada, “Değerli meslektaşımız Emin Karaca’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Karaca’nın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz” denildi. Mesleğe 1968’de başlayan Karaca, Gelişim Yayınları, Milliyet, Güneş, Halk Gerçeği, Para Dergisi ve Radikal gazetelerinde düzeltmen, muhabir, servis yöneticisi ve köşe yazarı olarak çalıştı. Basın meslek kuruluşlarının yarışmalarında köşe yazısı, röportaj ve inceleme dalında birçok ödül sahibi olan Emin Karaca Sürekli Basın Kartı taşıyordu.