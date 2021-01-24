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24.01.2021 - 15:31 | | AA

Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 28. yılında anıldı

Son dakika haberlere göre Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında bombalı suikaste uğradığı ve adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 28. yılında anıldı

Uğur Mumcu Sokak'taki anma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Bülent Kuşoğlu ve Ali Öztunç, PM üyeleri, CHP'li bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılıçdaroğlu, tören öncesinde Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.

Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bırakarak, mum yaktı.

Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun vefatının ardından çekilen anma fotoğraflarının olduğu alanı da gezdi.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu ölümünün 28. yılında anıldı

"BİZLER VAR OLDUKÇA UĞUR MUMCU DA VAR OLACAKTIR"

Kemal Kılıçdaroğlu, anma töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Uğur Mumcu'nun binlerce kişi tarafından 28 yıl önce sonsuzluğa uğurlandığını hatırlattı.

Mumcu'nun, halktan birisi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir Kuvayımilliyeciydi. Araştırmacı gazeteciliği, karanlıklara ışık tutmayı, direnmeyi, kalpaklı Kuvayımilliyeci olmayı ondan öğrendik. O karanlıklara ışık tutan birisiydi. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Bütün karanlıkların aydınlanacağını, faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti, asıl failler hala karanlıkta. Ona bir borcumuz var. O, ölmeden önce diyordu ki 'Vurulduk ey halkım, unutma bizi.' Biz onu unutmayacağız, o bizim yüreğimizde, o bizim kalbimizde, onu unutmak mümkün değil. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu medyanın bir lideridir, bir önderidir, bir aydınlanmacısıdır. Dolayısıyla bir Cumhuriyet değeridir, onu unutmak zaten mümkün değildir. Bizler var oldukça Uğur Mumcu da var olacaktır."

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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