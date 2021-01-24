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24.01.2021 - 15:51 | | AA

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu 24 Ocak 1993'te yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 28. yılında kabri başında anıldı

Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, eşi Güldal Mumcu, kızı Özge Mumcu Aybars, oğlu Özgür Mumcu ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile sevenleri katıldı.

Eşi ve çocukları, Mumcu'nun kabrine kırmızı karanfil bırakıp mum yaktı.

Vatandaşlar da Mumcu'yu, kabrine kırmızı karanfiller bırakarak andı.

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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