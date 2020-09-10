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10.09.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Gazetecilere ceza ve tahliye

Şehit MİT mensubunun kimlik bilgileri ile MİT mensuplarının faaliyetlerinin ifşa ettikleri iddiasıyla 3’ü tutuklu 8 gazetecinin yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Gazetecilere ceza ve tahliye
ELİF ALTIN İstanbul

Odatv Genel Yayın Yönetmeni tutuklu sanık Barış Pehlivan savunmasında MİT mensuplarını asıl savcıların ifşa ettiğini söyledi. Yeniçağ yazarı tutuklu gazeteci Murat Ağırel amacının ifşa olmadığını sadece şehidi yad etmek olduğunu söyledi. Tutuklu muhabir Hülya Kılınç, “Benim yaptığım iş sadece gazeteciliktir. Haberde yayınlanan fotoğrafta MİT personelinin olduğunu bilmiyordum. Ben cenazeyi taşıyan köylülerin fotoğrafı diye kullandım. Bu fotoğrafta MİT personeli var diye ifşa eden ben değilim, savcılıktır” dedi. 

Kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Erk Acarer’in dosyasının ayrılmasına hükmetti, sanıklar Aydın Keser, Mehmet Ferhat Çelik ve Murat Ağırel’i “İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek” suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar Barış Pehlivan ve Hülya Kılınç’ı, “Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27/3 maddesi” gereğince 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı.

Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci’nin beraatine, tutuklu sanıklar Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in ise yurtdışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verildi.

 

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