28.05.2020 - 09:39 | | AA
Gaziantep Valisi Davut Gül'den maske uyarısı
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte maskesiz dolaşmanın yasak olduğunu hatırlatarak, ihlal edenlere 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandığını hatırlattı.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte esnafların maskesiz çalışması ve müşteri kabul etmesinin, vatandaşların da maskesiz sokağa çıkmasının yasak olduğunu hatırlattı.
Maskenin önemine işaret eden Gül, ''Yasağın tespiti halinde 3 bin 150 lira yaptırım uygulanacaktır. O yüzden maske takma zorunluluğunu unutmayalım. Bizleri virüsten koruyacak tek güç, kendimizdir.'' ifadelerini kullandı.
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