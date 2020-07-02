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02.07.2020 - 22:07 | | DHA

Gaziantep Valisi'nden corona virüs açıklaması: En çok vaka olan 3. iliz

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip corona virüs vakasının en çok görüldüğü 3. kentin Gaziantep olduğunu bildirdi.

Gaziantep Valisi'nden corona virüs açıklaması: En çok vaka olan 3. iliz

Gül, sosyal medya hesabından kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Aşı bulunana kadar bilinen tedbirlerin dışında yapılabilecek başka bir alternatifin olmadığını ifade eden Gül, "En çok vaka olan 3. iliz. Gezmeyi, dolaşmayı, toplu aktiviteleri terk etmeliyiz. Zorunlu olan işlerimizi yaparken, ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takıp, sosyal mesafeye uymalı ve sık sık temizlik yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sulama suyunun altında eğlendilerHatay Reyhanlı'da havaların ısınmasıyla çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.
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