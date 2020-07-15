MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep Valisi'nden maske takmayan imama uyarı
ABONE OL
15.07.2020 - 15:14 | | İHA

Gaziantep Valisi'nden maske takmayan imama uyarı

Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri sabah saatlerinde şehitlik ziyareti ile başladı. Şehitlikte okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından maske takmayı unutan imamı vali uyardı.

Etkinlikler kapsamında Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte bir araya gelen Vali Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Ali Osman, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile şehit aileleri, okunan Kur’an-ı Kerim ve duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bıraktı.

Vaka sayıları artan 5 ilden biri olarak açıklanan Gaziantep’te Vali Davut Gül, her mecrada uyarılarına devam ediyor. Asri Mezarlıktaki şehitlik ziyaretinde dua okuyan imamın duadan sonra maskeyi takmadığını gören Vali Gül, ‘Hocam maskemizi takalım hasta olmayalım’ diyerek uyarıda bulundu. Valinin uyarısı ile imam maskesini taktı.

Şehitlikteki program, mezarlara karanfiller bırakılmasıyla sona erdi.

Bakan Kurum'dan Artvin ve Rize açıklamasıSon dakika haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti. Bakan Kurum, Rize'deki sel ile ilgili, 'Çayeli ilçemizde ve Madenli beldemizde 4 yapı, 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün Ayasofya! Yüzlerce kişi izledi

Bugün Ayasofya! Yüzlerce kişi izledi

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta ne zaman? (15 Temmuz) - 1340. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Sayısal Loto çekilişi saat kaçta ne zaman? (15 Temmuz) - 1340. hafta canlı Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Sıradaki Haber