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01.10.2020 - 10:08 | | DHA

Gaziantep'te 1145 kişiye 'koronavirüs' cezası

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden bin 145 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te 1145 kişiye 'koronavirüs' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün kentte yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan bin 145 kişi tespit edildi. Polis ekipleri, bu kişilere koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket etmekten 900'er lira idari para cezası uyguladı. Ekiplerin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine uymadığı belirlenen bir kişi de 3 bin 150 lira ceza kesildikten sonra yurda yerleştirildi.

Polislerin denetiminde kontrol edilen 139 iş yerinden biri hakkında da kurallara uymadığı için işlem yapıldı.

Taksim'de durduruldu! Kimliği anlaşılınca polis alarma geçtiBeyoğlu'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edilen özel halk otobüsü şoförü, ambulansla hastaneye götürüldü.
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