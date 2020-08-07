Gaziantep'te 2 bin 765 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymama cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Son 24 saatte gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 765 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca denetim yaptıkları 1100 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.
Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.