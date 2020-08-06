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06.08.2020 - 11:58 | | AA

Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, kentteki iki gasp olayını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. İncelemeler sonucu çalıntı otomobille gasp olayına karışan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi.

Gaziantep'te 3 gasp şüphelisi yakalandı

Belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, İ.H.T, M.K. ve İ.A.Y'yi gözaltına aldı, aramalarda bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Basınla paylaşılan görüntülerde gasp zanlılarının mağdurları takip etmeleri ve gasp olayının ardından kaçmaları yer alıyor.

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