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11.11.2020 - 09:34 |

Gaziantep'te 5 mahallede uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

Gaziantep'te, 863 polisin katılımıyla 5 mahallede 16 saat süren uyuşturucu operasyonunda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 5 mahallede uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu satıcılarına yönelik Karşıyaka, Mithatpaşa, Yunus Emre, Hacıbaba ve Dülükbaba mahallelerinde 'Narko Şahin-27' adı verilen operasyonu düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu 863 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, narkotik köpeği 'Max' de kullanıldı.

Helikopter ve dron kullanılan operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları kapatılırken, sokaklar polis ablukasına alındı. Önceden belirlenen 27 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, bazı adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi. Arama yapılan adreslerde; 2 kilo 280 gram esrar, 1 kilo 368 gram metamfetamin, 620 gram bonzai, 370 gram eroin, 357 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 5 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Ekipler, 892 araç ve 3 bin 707 kişinin üzerinde arama yaptı, 47 araca ceza kesip, 23 aracı da trafikten menetti.

16 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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