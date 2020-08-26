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26.08.2020 - 14:47 | | DHA

Gaziantep’te bir kişi eşini sokak ortasında öldürdü!

Gaziantep’te Hasan A. (26), kiralık ev ararken tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Ayşe A.'yı (22) sokak ortasında 10 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Hasan A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziantep’te bir kişi eşini sokak ortasında öldürdü!

Olay, dün Teksilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe A., iddiaya göre, bir süre önce seyyar satıcılık yapan eşi Hasan A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Bunun üzerine İstanbul'daki kız kardeşinin yanına giden Ayşe A., daha sonra eşiyle barıştı ve birkaç gün önce Gaziantep'e döndü.

Çift, dün akşam yeni eve taşınmak için kiralık ev aramaya çıktı. Mahallede ev arayan çift arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada Hasan A., üzerindeki bıçağı çıkarıp, eşine 10 kez sapladı. Ağır yaralanan Ayşe A.'nın çığlıklarını duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Ayşe A., kurtarılamadı. Ayşe A.'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan A.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Son dakika... ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varABD Wisconsin'de polisin siyah Amerikalı Jacob Blake'i sırtından yedi kurşunla vurmasıyla başlayan protestolarda kan aktı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Kenosha kentindeki gösterilerde üç kişinin vurulduğunu ve ikisinin öldüğünü duyurdu.
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