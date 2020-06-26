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26.06.2020 - 12:34 | | DHA

Gaziantep'te düğüne giden minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, farklı düğünlere gidenleri taşıyan 2 minibüs kavşakta çarpıştı. 11 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Düğüne gidenleri taşıyan Hacı Hüseyin Kıllı'nın kullandığı 27 FD 034 plakalı minibüs ile karşı yönde gelen ve farklı bir düğüne gidenleri taşıyan Suriye uyruklu Yusuf El Ali'nin kullandığı 31 MB 2818 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazada her iki sürü ile minibüslerdeki Gazi El Abdulkerim, Hüseyin El Ahmed, Hammud El Mustafa, Macid El Hasan, Nimet Kıllı, Yusuf Eymen Kozalak, Ali Çınar, Ayşe Çınar ve İsmail Toprak Mert yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık çalışması ile sıkıştığı yerden kurtarılan Hüseyin Kıllı ile diğer yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gaziantepte düğüne giden minibüsler çarpıştı: 11 yaralı

Düğüne giden minibüsler çarpıştı! 11 yaralıGaziantep’in İslahiye ilçesinde, farklı düğünlere yolcu taşıyan 2 minibüs kavşakta çarpıştı. 11 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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