Gaziantep'te feci kaza! İkiye ayrıldı

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Gülşah D. (35) yönetimindeki 31 SD 664 plakalı otomobil ile Ali Ö.'nün (21) kullandığı 27 AET 757 plakalı traktör çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada sürücü traktör Ali Ö. ile yanında bulunan Ali Ö. (17) ve otomobil sürücüsü Gülşah D. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsünün yanındaki Ali Ö., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.