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25.10.2020 - 17:26 | | DHA

Gaziantep'te feci kaza! İkiye ayrıldı

Gelen son dakika haberine göre; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktörün ikiye ayrıldığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te feci kaza! İkiye ayrıldı

Kaza, öğleden sonra İslahiye-Hassa kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Gülşah D. (35) yönetimindeki 31 SD 664 plakalı otomobil ile Ali Ö.'nün (21) kullandığı 27 AET 757 plakalı traktör çarpıştı. Traktörün ikiye ayrıldığı kazada sürücü traktör Ali Ö. ile yanında bulunan Ali Ö. (17) ve otomobil sürücüsü Gülşah D. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Traktör sürücüsünün yanındaki Ali Ö., acil servisteki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Gaziantep'e sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gaziantepte feci kaza İkiye ayrıldı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım restiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yaptı. Erdoğan, 'F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. 'S400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Bazı Amerikalılar çıkıyor, İlham kardeşimi arıyor, diyor ki 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız.' Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap' dedi.
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