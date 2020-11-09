Gaziantep'te FETÖ'nün eğitim kurumlarında çalışan sanığa 6 yıl 3 ay hapis

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ç. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütsel faaliyetinin bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün eğitim kurumlarında 2005-2015 yıllarında örgüt içi atama ve rotasyona tabi olacak şekilde çalıştığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, Mehmet Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Saros Körfezi'nde batan tekneden 4 saat yüzerek kurtulan Erden: Tekne 1 dakika içinde battıEdirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesi açıklarında dün batan balıkçı teknesinden 4 saat yüzerek kıyıya çıkan Murat Erden (32), teknenin dalga darbesi sonrası su almaya başladığını belirterek, Zaten saniyelik bir şey oldu. Biz de anlamadık. Tekne önce yana devrildi. Yana devrilince de bizi savurdu. Zaten 1 dakika içerisinde battı tekne. Belki 1 dakika bile sürmedi dedi.